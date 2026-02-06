Гол Свечникова принёс «Каролине» сухую победу над «Рейнджерс»
В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Янковски) – 06:26 0:2 Стаал (Элерс, Блейк) – 59:06
Первую и ключевую заброшенную шайбу в матче записал на свой счёт российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Его одноклубник защитник Александр Никишин очков не набрал, как и защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков.
Также в составе «Харрикейнз» отличился Джордан Стаал, на последней минуте игры поразивший пустые ворота.
