Гол Свечникова принёс «Каролине» сухую победу над «Рейнджерс»

В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.

Первую и ключевую заброшенную шайбу в матче записал на свой счёт российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Его одноклубник защитник Александр Никишин очков не набрал, как и защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков.

Также в составе «Харрикейнз» отличился Джордан Стаал, на последней минуте игры поразивший пустые ворота.