Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Харрикейнз, результат матча 6 февраля 2026, счет 0:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Свечникова принёс «Каролине» сухую победу над «Рейнджерс»
Комментарии

В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Янковски) – 06:26     0:2 Стаал (Элерс, Блейк) – 59:06    

Первую и ключевую заброшенную шайбу в матче записал на свой счёт российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Его одноклубник защитник Александр Никишин очков не набрал, как и защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков.

Также в составе «Харрикейнз» отличился Джордан Стаал, на последней минуте игры поразивший пустые ворота.

