Пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Нэшвилл»

В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил результативную передачу. Также ассистом отметился одноклубник Александра белорусский форвард Алексей Протас.

Голы «Вашингтона» на счету Тома Уилсона, Пьера-Люка Дюбуа и Джейкоба Чикрана (дубль). В составе «Нэшвилла» отличились Джонатан Маршессо и Майкл Маккэррон.