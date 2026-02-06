Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Нэшвилл Предаторз, результат матча 6 февраля 2026, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Нэшвилл»
Комментарии

В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уилсон (Чикран, Протас) – 04:15     2:0 Дюбуа (Строум, Карлсон) – 12:48 (pp)     3:0 Чикран – 28:42     3:1 Маршессо (Хаула, Вильсбю) – 37:40     3:2 Маккэррон (Смит, Вильсбю) – 41:17     4:2 Чикран (Строум, Овечкин) – 53:11 (pp)    

40-летний российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил результативную передачу. Также ассистом отметился одноклубник Александра белорусский форвард Алексей Протас.

Голы «Вашингтона» на счету Тома Уилсона, Пьера-Люка Дюбуа и Джейкоба Чикрана (дубль). В составе «Нэшвилла» отличились Джонатан Маршессо и Майкл Маккэррон.

