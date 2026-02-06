«Питтсбург» победил в гостях «Баффало» с ассистом Егора Чинахова

В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился результативной передачей, как и его одноклубник белорусский защитник Илья Соловьёв. 39-летний форвард гостей Евгений Малкин очков не набрал.

Голы «Пингвинз» на счету Эйвери Хэйза (дубль), Бенжамина Киндела (дубль) и Томми Новака. За «Баффало» забивали Джейсон Цукер и Тейдж Томпсон.