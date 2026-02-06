Скидки
Баффало Сэйбрз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 6 февраля 2026, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» победил в гостях «Баффало» с ассистом Егора Чинахова
В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Цукер (Маклауд, Байрэм) – 01:46     1:1 Хэйз (Соловьёв, Макгроарти) – 09:18     1:2 Хэйз (Манта, Уозерспун) – 18:47     1:3 Киндел – 27:44     2:3 Томпсон (Куинн, Далин) – 41:55 (pp)     2:4 Новак (Чинахов, Малкин) – 55:33     2:5 Киндел (Дьюар) – 59:46 (sh)    

Российский нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился результативной передачей, как и его одноклубник белорусский защитник Илья Соловьёв. 39-летний форвард гостей Евгений Малкин очков не набрал.

Голы «Пингвинз» на счету Эйвери Хэйза (дубль), Бенжамина Киндела (дубль) и Томми Новака. За «Баффало» забивали Джейсон Цукер и Тейдж Томпсон.

Новости. Хоккей
