Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг — Флорида Пантерз, результат матча 6 февраля 2026, счёт 6:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Флориду»
Комментарии

В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершилось дерби Флориды — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хагель (Хедман) – 02:08     2:0 Гиргенсонс (Хольмберг, Гурд) – 14:08     3:0 Гюнцель (Рэддиш, Кучеров) – 21:14 (pp)     4:0 Чернак (Макдона, Джеймс) – 37:50     5:0 Хольмберг – 46:09 (pp)     5:1 Самоскевич (Боквист, Лунделль) – 49:50 (pp)     6:1 Бьёркстранд – 55:41    

В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 33 из 34 бросков в створ (97,06%). За «Флориду» также отыграла российская бригада вратарей — матч начал Даниил Тарасов (20 отражённых бросков из 25, 80%), на 47-й минуте после пятой шайбы «Лайтнинг» его сменил Сергей Бобровский (два отражённых броска из трёх, 66,67%).

За «Тампу» отличились Брэндон Хагель, Земгус Гиргенсонс, Джейк Гюнцель, Эрик Чернак, Понтус Хольмберг и Оливер Бьёркстранд. Единственный гол гостей на счету Мэки Самоскевича.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android