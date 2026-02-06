Пас Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Флориду»

В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершилось дерби Флориды — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 6:1.

В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 33 из 34 бросков в створ (97,06%). За «Флориду» также отыграла российская бригада вратарей — матч начал Даниил Тарасов (20 отражённых бросков из 25, 80%), на 47-й минуте после пятой шайбы «Лайтнинг» его сменил Сергей Бобровский (два отражённых броска из трёх, 66,67%).

За «Тампу» отличились Брэндон Хагель, Земгус Гиргенсонс, Джейк Гюнцель, Эрик Чернак, Понтус Хольмберг и Оливер Бьёркстранд. Единственный гол гостей на счету Мэки Самоскевича.