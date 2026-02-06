Пас Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Флориду»

В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершилось дерби Флориды — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 6:1.
В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 33 из 34 бросков в створ (97,06%). За «Флориду» также отыграла российская бригада вратарей — матч начал Даниил Тарасов (20 отражённых бросков из 25, 80%), на 47-й минуте после пятой шайбы «Лайтнинг» его сменил Сергей Бобровский (два отражённых броска из трёх, 66,67%).
За «Тампу» отличились Брэндон Хагель, Земгус Гиргенсонс, Джейк Гюнцель, Эрик Чернак, Понтус Хольмберг и Оливер Бьёркстранд. Единственный гол гостей на счету Мэки Самоскевича.
- 6 февраля 2026
-
06:30
-
06:04
-
05:51
-
05:32
-
04:31
-
04:05
-
03:55
-
03:35
-
03:21
-
02:59
-
02:38
-
02:21
-
01:50
-
01:42
-
01:39
-
01:30
- 5 февраля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:35
-
23:22
-
23:10
-
22:54
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:26
-
22:15
-
22:00
-
21:43
-
21:38
-
21:26
-
21:14
-
21:05
-
20:47