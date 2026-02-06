Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров оформил 13-ю в карьере 10-матчевую серию с очками, догнав Марселя Дионна

Никита Кучеров оформил 13-ю в карьере 10-матчевую серию с очками, догнав Марселя Дионна
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил результативный пас в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:1), которая прошла в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Благодаря этому Никита продлил свою серию с набранными очками до 10 матчей, такой отрезок удался ему в 13-й раз за карьеру. В ходе этой серии Кучеров набрал к настоящему моменту 24 (6+18) очка.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хагель (Хедман) – 02:08     2:0 Гиргенсонс (Хольмберг, Гурд) – 14:08     3:0 Гюнцель (Рэддиш, Кучеров) – 21:14 (pp)     4:0 Чернак (Макдона, Джеймс) – 37:50     5:0 Хольмберг – 46:09 (pp)     5:1 Самоскевич (Боквист, Лунделль) – 49:50 (pp)     6:1 Бьёркстранд – 55:41    

По количеству 10-матчевых результативных серий в карьере за всю историю НХЛ Кучеров вышел на пятое место, догнав Марселя Дионна, у которого также 13 таких серий. Больше 10-матчевых результативных отрезков только у Уэйна Гретцки (31), Коннора Макдэвида (18), Ги Лафлера (15) и Марио Лемье (14).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Пас Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Флориду»

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android