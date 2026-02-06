Никита Кучеров оформил 13-ю в карьере 10-матчевую серию с очками, догнав Марселя Дионна

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил результативный пас в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:1), которая прошла в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Благодаря этому Никита продлил свою серию с набранными очками до 10 матчей, такой отрезок удался ему в 13-й раз за карьеру. В ходе этой серии Кучеров набрал к настоящему моменту 24 (6+18) очка.

По количеству 10-матчевых результативных серий в карьере за всю историю НХЛ Кучеров вышел на пятое место, догнав Марселя Дионна, у которого также 13 таких серий. Больше 10-матчевых результативных отрезков только у Уэйна Гретцки (31), Коннора Макдэвида (18), Ги Лафлера (15) и Марио Лемье (14).

