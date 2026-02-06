В дерби «Тампа» — «Флорида» произошла массовая драка, команды получили 114 минут штрафа

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» (6:1), который прошёл в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) и завершился победой хозяев площадки со счётом 6:1, произошла массовая драка.

ВИДЕО

На 45-й минуте встречи при счёте 4:0 и отложенном штрафе «Флориды», когда команды играли в формате «6 на 5», между игроками вспыхнул конфликт — Брэндон Хагель вызвал на бой Мэттью Ткачука, который до этого атаковал локтем со спины российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова. Стычка быстро переросла в серию драк один на один, при этом Кучеров не дрался, оказавшись «лишним» игроком, которому не хватило соперника. Тем не менее, по итогам инцидента Никита получил 10-минутный штраф, как и его партнёры.

Всего по итогам эпизода команды получили 114 минут штрафа (60 — «Тампа», 54 — «Флорида»). Также был удалён до конца матча главный тренер «Пантерз» Пол Морис.

