В дерби «Тампа» — «Флорида» произошла массовая драка, команды получили 114 минут штрафа

Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» (6:1), который прошёл в ночь с 5 на 6 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) и завершился победой хозяев площадки со счётом 6:1, произошла массовая драка.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хагель (Хедман) – 02:08     2:0 Гиргенсонс (Хольмберг, Гурд) – 14:08     3:0 Гюнцель (Рэддиш, Кучеров) – 21:14 (pp)     4:0 Чернак (Макдона, Джеймс) – 37:50     5:0 Хольмберг – 46:09 (pp)     5:1 Самоскевич (Боквист, Лунделль) – 49:50 (pp)     6:1 Бьёркстранд – 55:41    

ВИДЕО

На 45-й минуте встречи при счёте 4:0 и отложенном штрафе «Флориды», когда команды играли в формате «6 на 5», между игроками вспыхнул конфликт — Брэндон Хагель вызвал на бой Мэттью Ткачука, который до этого атаковал локтем со спины российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова. Стычка быстро переросла в серию драк один на один, при этом Кучеров не дрался, оказавшись «лишним» игроком, которому не хватило соперника. Тем не менее, по итогам инцидента Никита получил 10-минутный штраф, как и его партнёры.

Всего по итогам эпизода команды получили 114 минут штрафа (60 — «Тампа», 54 — «Флорида»). Также был удалён до конца матча главный тренер «Пантерз» Пол Морис.

