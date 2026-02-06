«Кучеров — наш лучший игрок, держитесь от него подальше». Хагель — о драке с Ткачуком

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал свою драку с форвардом «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачуком, которая состоялась на 45-й минуте очного матча на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) в ночь с 5 на 6 февраля мск. Драка Хагеля и Ткачука переросла в массовую стычку. Матч завершился победой «Тампы» со счётом 6:1.

«Послушайте, Никита Кучеров — наш лучший игрок. Он просто продолжает творить невероятные вещи, так что, наверное, держитесь от него подальше», — приводит слова Хагеля журналист Бенджамин Пирс в социальной сети X.

Причиной поединка между Хагелем и Ткачуком, который перерос в массовую драку, стала атака локтем со спины российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова со стороны игрока «Флориды».

Всего по итогам эпизода команды получили 114 минут штрафа (60 — «Тампа», 54 — «Флорида»). Также был удалён до конца матча главный тренер «Пантерз» Пол Морис.

