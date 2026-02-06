«Вашингтон» победил с пасом Овечкина, новый рекорд Егора Дёмина в НБА. Главное к утру

40-летний капитан команды Александр Овечкин результативной передачей помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть в НХЛ «Нэшвилл Предаторз», 19-летний баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил новый личный рекорд по набранным очкам за матч НБА, «Монако» с Александром Головиным проиграл «Страсбургу» и выбыл из розыгрыша Кубка Франции. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».