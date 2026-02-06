«Вашингтон» победил с пасом Овечкина, новый рекорд Егора Дёмина в НБА. Главное к утру
40-летний капитан команды Александр Овечкин результативной передачей помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть в НХЛ «Нэшвилл Предаторз», 19-летний баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил новый личный рекорд по набранным очкам за матч НБА, «Монако» с Александром Головиным проиграл «Страсбургу» и выбыл из розыгрыша Кубка Франции. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Нэшвилл».
- Егор Дёмин установил новый личный рекорд результативности в матче НБА.
- «Монако» Головина вылетел из Кубка Франции, проиграв «Страсбургу».
- 26 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от крупного поражения в матче НБА с «Орландо».
- Определились все полуфиналисты Кубка Испании.
- «Ювентус» разгромно проиграл «Аталанте» и выбыл из Кубка Италии.
- «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» в матче Про-Лиги благодаря хет-трику Бензема.
- Red Bull может помочь «Лидсу» купить Сперцяна у «Краснодара» летом — TEAMtalk.
- «Реалу» интересен Фоден, «Сити» начнёт переговоры при предложении от € 180 млн — Конур.
- Пас Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Флориду».
- Стало известно, кто заменит Брейдена Пойнта в составе олимпийской сборной Канады.
- СКА одержал победу над одним из лидеров Запада «Северсталью».
- ХК ЦСКА одержал шестую победу подряд, оказавшись сильнее «Шанхая».
