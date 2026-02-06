Скидки
Главная Хоккей Новости

6 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, Егор Дёмин, Александр Овечкин

«Вашингтон» победил с пасом Овечкина, новый рекорд Егора Дёмина в НБА. Главное к утру
40-летний капитан команды Александр Овечкин результативной передачей помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть в НХЛ «Нэшвилл Предаторз», 19-летний баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил новый личный рекорд по набранным очкам за матч НБА, «Монако» с Александром Головиным проиграл «Страсбургу» и выбыл из розыгрыша Кубка Франции. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Нэшвилл».
  2. Егор Дёмин установил новый личный рекорд результативности в матче НБА.
  3. «Монако» Головина вылетел из Кубка Франции, проиграв «Страсбургу».
  4. 26 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от крупного поражения в матче НБА с «Орландо».
  5. Определились все полуфиналисты Кубка Испании.
  6. «Ювентус» разгромно проиграл «Аталанте» и выбыл из Кубка Италии.
  7. «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» в матче Про-Лиги благодаря хет-трику Бензема.
  8. Red Bull может помочь «Лидсу» купить Сперцяна у «Краснодара» летом — TEAMtalk.
  9. «Реалу» интересен Фоден, «Сити» начнёт переговоры при предложении от € 180 млн — Конур.
  10. Пас Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Флориду».
  11. Стало известно, кто заменит Брейдена Пойнта в составе олимпийской сборной Канады.
  12. СКА одержал победу над одним из лидеров Запада «Северсталью».
  13. ХК ЦСКА одержал шестую победу подряд, оказавшись сильнее «Шанхая».
