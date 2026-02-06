Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сыграл 13.15 в матче с «Нэшвиллом» — наименьшее игровое время в его карьере

Овечкин сыграл 13.15 в матче с «Нэшвиллом» — наименьшее игровое время в его карьере
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».

40-летний форвард провёл на льду 13 минут и 15 секунд — это наименьшее игровое время в его карьере в матче, где он не получал травму или не был удалён. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уилсон (Дюбуа, Чикран) – 04:15     2:0 Дюбуа (Строум, Карлсон) – 12:48 (pp)     3:0 Чикран – 28:42     3:1 Маршессо (Хаула, Вильсбю) – 37:40     3:2 Маккэррон (Смит, Вильсбю) – 41:17     4:2 Чикран (Строум, Овечкин) – 53:11 (pp)    
Материалы по теме
Пас Александра Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Нэшвилл»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android