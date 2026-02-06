Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — расписание дня на 6 февраля 2026 года

Сегодня, 6 февраля, в Милане продолжится женский олимпийский турнир по хоккею. Сегодня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Олимпиады по хоккею.

Расписание матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 6 февраля 2026 года (время московское):

14:10. Франция – Япония;

16:40. Чехия – Швейцария.

Первое место в группе А занимает сборная США с тремя очками. В группе В по три очка набрали команды Италии и Швеции, расположившись на первой строчке.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будут разыграны два комплекта медалей (женщины и мужчины). На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).