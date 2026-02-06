«Это игры плей-офф». Форвард «Тампы» Хагель — о жёстком матче с «Флоридой»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал встречу регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», где команды на двоих получили 114 минут штрафа.
«Это очень хорошо для игры. Если вспомнить былые времена, соперничество было просто невероятным. Нужно вернуть это. Такое хорошо для игроков и многое говорит о характере ребят в команде. Это игры уровня плей-офф, весело», — приводит слова Хагеля журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.
В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 6:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хагель (Хедман) – 02:08 2:0 Гиргенсонс (Хольмберг, Гурд) – 14:08 3:0 Гюнцель (Рэддиш, Кучеров) – 21:14 (pp) 4:0 Чернак (Макдона, Джеймс) – 37:50 5:0 Хольмберг – 46:09 (pp) 5:1 Самоскевич (Боквист, Лунделль) – 49:50 (pp) 6:1 Бьёркстранд – 55:41
