«Это игры плей-офф». Форвард «Тампы» Хагель — о жёстком матче с «Флоридой»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал встречу регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз», где команды на двоих получили 114 минут штрафа.

«Это очень хорошо для игры. Если вспомнить былые времена, соперничество было просто невероятным. Нужно вернуть это. Такое хорошо для игроков и многое говорит о характере ребят в команде. Это игры уровня плей-офф, весело», — приводит слова Хагеля журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 6:1.