Гол и пас Дорофеева и два ассиста Барбашёва помогли «Вегасу» победить «Лос-Анджелес»

6 февраля на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева льда.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе «Вегас Голден Найтс» шайбы забросили Джек Айкел, Марк Стоун, Павел Дорофеев (с ассистом), Митчелл Марнер. Иван Барбашёв отдал две результативные передачи. У «королей» гол на счету Тревора Мура.

«Вегас» второй раз в сезоне одержал победу над «Лос-Анджелесом».

В следующей игре команды встретятся вновь, но на льду «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоится после олимпийского перерыва 26 февраля.