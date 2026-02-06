Результаты матчей НХЛ на 6 февраля 2026 года

В ночь на 6 февраля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 6 февраля 2026 года:

«Филадельфия Флайерз» – «Оттава Сенаторз» — 1:2 ОТ;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Каролина Харрикейнз» — 0:2;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Нэшвилл Предаторз» — 4:2;

«Баффало Сэйбрз» – «Питтсбург Пингвинз» — 2:5;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Флорида Пантерз» — 6:1;

«Вегас Голден Найтс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 78 очками после 55 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 83 очками после 55 игр.