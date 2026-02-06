Расписание матчей ВХЛ на 6 февраля 2026 года

Сегодня, 6 февраля, пройдёт один матч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 6 февраля 2026 года (время московское):

16:00. «Омские Крылья» – «Буран».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 78 очками после 48 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (72 очка в 47 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.