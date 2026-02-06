Скидки
«Может, это звучит смешно, но для меня это неважно». Панарин — о сумме контракта с «Кингз»

«Может, это звучит смешно, но для меня это неважно». Панарин — о сумме контракта с «Кингз»
Российский нападающий Артемий Панарин, перешедший из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз» 4 февраля, заявил, что сумма контракта с «королями» для него не была важна.

«Мне кажется, я не слишком думаю о деньгах. Не знаю, может, это звучит смешно, но для меня это неважно. Я просто хочу играть за ребят и за организацию. Вот что для меня важно. Очевидно, что это довольно краткосрочный контракт. Это не то, чего я искал, но поскольку я хочу играть только там, у меня было не так много вариантов», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

«Лос-Анджелес» после обмена продлил истекающий летом 2026 года контракт Панарина на два года с кэпхитом $ 11 млн.

Панарин рассказал, что говорил ему одноклубник по «Рейнджерс» Гавриков о «Кингз»
