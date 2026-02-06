Скидки
Главная Хоккей Новости

Копитар — 5-й действующий игрок НХЛ, кто набрал 1300 очков в лиге, и 3-й среди европейцев

Комментарии

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» записал на свой счёт результативную передачу и набрал 1300-е (446+854) очко в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Копитар стал пятым действующим игроком НХЛ, кто набрал 1300 очков в лиге после Сидни Кросби (1746), Александра Овечкина (1671), Евгения Малкина (1390) и Патрика Кейна (1375). Среди европейцев Копитар — третий после Овечкина и Малкина.

6 февраля на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 08:22     2:0 Стоун (Барбашёв, Айкел) – 11:49     3:0 Дорофеев (Стоун, Гертл) – 13:29 (pp)     4:0 Марнер (Дорофеев) – 13:49     4:1 Мур (Армиа, Копитар) – 15:03    
Гол и пас Дорофеева и два ассиста Барбашёва помогли «Вегасу» победить «Лос-Анджелес»
