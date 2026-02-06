Нападающий «Лос‑Анджелеса» Кузьменко не доиграл матч с «Вегасом» из-за травмы

Российский нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», сообщает пресс‑служба «Кингз».

По ходу третьего периода матча клуб из Калифорнии объявил, что россиянин не сможет продолжить встречу из‑за травмы верхней части тела. В первом периоде шайба после броска партнёра по команде попала в лицо Кузьменко. В нынешнем сезоне на счету Андрея 23 (13+10) очка в 51 матче.

6 февраля на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева льда.