Главная Хоккей Новости

Нападающий «Лос‑Анджелеса» Кузьменко не доиграл матч с «Вегасом» из-за травмы

Российский нападающий «Лос‑Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», сообщает пресс‑служба «Кингз».

По ходу третьего периода матча клуб из Калифорнии объявил, что россиянин не сможет продолжить встречу из‑за травмы верхней части тела. В первом периоде шайба после броска партнёра по команде попала в лицо Кузьменко. В нынешнем сезоне на счету Андрея 23 (13+10) очка в 51 матче.

6 февраля на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Айкел (Стоун, Барбашёв) – 08:22     2:0 Стоун (Барбашёв, Айкел) – 11:49     3:0 Дорофеев (Стоун, Гертл) – 13:29 (pp)     4:0 Марнер (Дорофеев) – 13:49     4:1 Мур (Армиа, Копитар) – 15:03    
