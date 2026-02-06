Скидки
Будете ли вы смотреть хоккейный турнир на Олимпиаде в Италии?

Будете ли вы смотреть хоккейный турнир на Олимпиаде в Италии?
В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии начнутся матчи мужского турнира по хоккею. Он продлится до 22 февраля. Впервые за последние 12 лет на Олимпиаде сыграют представители Национальной хоккейной лиги.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Будете ли вы смотреть хоккейный турнир на Олимпиаде в Италии?»

Напомним, 12 национальных команд разделены на три группы по четыре команды в каждой. Внутри квартетов каждая сборная проведёт с каждым из соперников по одной встрече. Команды, занявшие первые места в своих группах, а также лучшая среди команд, занявших вторые места, проходят в четвертьфинал. Остальные сборные примут участие в дополнительном квалификационном раунде.

Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады 2026
Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
