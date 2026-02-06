Защитник Джейкоб Чикран повторил достижение Сергея Гончара за «Вашингтон Кэпиталз»
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран во встрече регулярного сезона НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» отметился двумя заброшенными шайбами.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Чикран в текущей регулярке забросил уже 21 шайбу. Для Джейкоба этот сезон — второй, где он забивает как минимум 20 голов. В истории «Вашингтона» два сезона с 20+ голами было на счету Сергея Гончара, Кевина Хэтчера и Ларри Мёрфи. Это является рекордом организации.
В ночь с 5 на 6 февраля мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Уилсон (Дюбуа, Чикран) – 04:15 2:0 Дюбуа (Строум, Карлсон) – 12:48 (pp) 3:0 Чикран – 28:42 3:1 Маршессо (Хаула, Вильсбю) – 37:40 3:2 Маккэррон (Смит, Вильсбю) – 41:17 4:2 Чикран (Строум, Овечкин) – 53:11 (pp)
