Хоккей

Артемий Панарин назвал проблемный момент в переходе из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес»

Артемий Панарин назвал проблемный момент в переходе из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес»
Российский нападающий Артемий Панарин рассказал о своих чувствах после перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Мне кажется, когда долго играешь за одну команду, она всегда будет в твоём сердце. В этом и заключается проблема перехода в другую команду, когда чувства к [бывшей команде] остаются прежними. Но сейчас, наверное, самое подходящее время, потому что перерыв на Олимпийские игры довольно длинный, и это даёт мне время привыкнуть к новой команде», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

«Лос-Анджелес» после обмена продлил истекающий летом 2026 года контракт Панарина на два года с кэпхитом $ 11 млн.

