Трёхкратный чемпион мира: у Разина есть всё, чтобы снова привести «Металлург» к кубку

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре «Металлурга» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, а также оценил шансы команды на победу в Кубке Гагарина.

«Металлург» — один из фаворитов на победу в Кубке Гагарина. У Разина есть всё, чтобы повторить успех 2024 года и снова привести команду к победе. Вратарская линия отличная, с атакой тоже всё в порядке. Теперь надо психологически настроиться на плей-офф. С игрой у «Металлурга» проблем нет», — приводит слова Терещенко Metaratings.

После 51 матча «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды 84 очка.