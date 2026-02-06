Двукратный обладатель Кубка Гагарина допустил замену Ларионова на Тамбиева в СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил возможную замену Игоря Ларионова на Леонида Тамбиева на посту главного тренера СКА.

– Как может повлиять на игру СКА появление в тренерском штабе команды Бориса Миронова и Леонида Тамбиева?

– Что касается Тамбиева, то он, как, впрочем, и Миронов, не только работал главным тренером в КХЛ, но и является сторонником жёсткой игровой дисциплины, столь необходимой сейчас СКА. Зачатки подобной игры проявились уже в матче с ЦСКА, где гости, несмотря на все свои проблемы, дали москвичам настоящий бой. Руководство клуба этими решениями и кадровыми переменами пытается всячески помочь Игорю Ларионову исправить сложившуюся ситуацию. Посмотрим, что будет дальше.

– Вы допускаете, что Тамбиев может дождаться повышения после возможной отставки Ларионова?

– Отставка Ларионова? Возможно абсолютно всё! Такие решения всегда принимает только руководство клуба, которое, несомненно, разочаровано сложившейся ситуацией, не устраивающей никого из причастных клубу.

В такой обстановке игрокам и тренерам СКА не остаётся ничего иного, кроме как осознать необходимость работы на максимум на каждой тренировке и в каждом матче. Иначе искомого результата не достигнуть. При всём этом я не сомневаюсь в том, что армейцы с Невы окажутся в кубковой восьмёрке Запада, — цитирует Конькова «Спорт день за днём».