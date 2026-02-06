Илья Набоков заменит Дмитрия Гамзина на Матче звёзд КХЛ — 2026

Континентальная хоккейная лига рассказала об изменениях в составе команды молодых звёзд КХЛ.

«Из-за болезни вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин не сможет принять участия в Матче звёзд КХЛ в Екатеринбурге, его в команде KHL U23 Stars заменит голкипер «Металлурга» Илья Набоков. Для него предстоящий звёздный уикенд будет первым в карьере. В нынешнем чемпионате Набоков провёл за «Металлург» 30 матчей и одержал 21 победу при 90,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,66», — сказано в сообщении КХЛ.

Звёздный уикенд пройдёт в Екатеринбурге 7-8 февраля. В программе первого игрового дня – конкурсы Мастер-шоу и два матча мини-турнира, на следующий день зрители увидят вторую часть Мастер-шоу, игру за третье место и финал.