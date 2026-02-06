Вячеслав Козлов объяснил ход тренировочного процесса «Динамо» в паузу в чемпионате

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о ходе тренировочного процесса бело-голубых в паузу в чемпионате.

– Пришлось ли вам дополнительно корректировать тренировочный процесс в наступившую паузу относительно изначальных планов, учитывая результаты команды в последнее время? Видел, что команда сейчас занимается в двухразовом режиме.

– Это не двухразовые занятия. Мы работаем по совмещённой программе: лёд – зал. Просто лёд делаем с заливкой (команда проводит первую часть занятия, после чего происходит заливка льда, и тренировка продолжается. – Прим. «Чемпионата»). Изначально мы так и планировали работу в эту паузу. Сейчас хорошее время перед плей-офф, когда ещё можно подтянуть физику и сделать какие-то наработки.

– На что делается основной упор – на физическую или игровую составляющую? Многим запомнилась ваша недавняя фраза, что команда и на тренировках не забивает.

– Мы разбили тренировочный процесс таким образом, чтобы подтянуть и физику, и игру. В первую очередь стараемся улучшить оборону, потому что очень много пропускаем.

– Часто у тренеров в спорте есть такое понятие, как выход из-под нагрузок. Ожидаете ли вы, что команда будет полностью готова уже к матчу со «Спартаком» или эти самые нагрузки игрокам ещё нужно будет переварить в течение какого-то времени?

– Здесь должен быть баланс. В нашем положении нужно готовиться играть со «Спартаком» на полную силу. Мы не можем сейчас думать о плей-офф. До него ещё много игр. Нужно побеждать и начать радовать наших болельщиков, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вячеславом Козловым читайте на «Чемпионате» сегодня, 6 февраля, в 15:00 мск.