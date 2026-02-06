Скидки
Главный тренер московского «Динамо» высказался о причинах кризиса и путях выхода из него

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о нестабильной игре команды в последнее время. Бело-голубые занимают седьмое место в таблице Запада.

– Понятно, что основной анализ вами будет произведён после окончания сезона, но есть ли уже понимание, что привело к такому спаду продолжительностью в полтора месяца?
– Сработала совокупность очень многих факторов. Усталость накопилась. Были болезни. Где-то и у ребят не до конца получалось выполнять наши требования. Можно сказать, что всё это и привело вот к такому кризису. Но мы чётко знаем, что и как нужно сделать, как построить тренировочный процесс, чтобы его преодолеть. Собственно, над этим сейчас и работаем.

– Основываясь на своём богатейшем игровом и тренерском опыте, как планируете выводить из спячки главных лидеров команды? Практикуете ли вы индивидуальные разговоры?
– Да, практикую. Всех не устраивает та ситуация, в которую мы попали. Сейчас идёт хороший тренировочный процесс. Все к нему с пониманием относятся, равно как и к тем нагрузкам, что мы сейчас даём. Все понимают, для чего это делается. Только через работу можно прийти к успеху, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вячеславом Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Впервые оказался в такой ситуации». Интервью с Вячеславом Козловым
