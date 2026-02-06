Скидки
Вячеслав Козлов рассказал, почему «Динамо» не смогло усилиться в дедлайн КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил, почему команда не смогла усилиться в дедлайн КХЛ.

– Ясно, что уже не провести селекцию заново, а летом вас не было в тренерском штабе, но вы не считаете, что нынешнее «Динамо» является слишком возрастной командой? Способа ли она повторить прошлогодний кубковый поход?
– Мы потеряли целый ряд очень важных игроков. Пакетт, Михеев, отдали Рашевского. Это целая тройка плюс Готовец. На рынке в дедлайн мы не смогли успешно сработать, потому что одни клубы просто не отдавали игроков, а другие просили огромную компенсацию. Поэтому что есть, то есть.

Сами мы не стали никого обменивать, потому что верим в наших игроков. Сейчас, прежде всего, нам нужно прервать неудачную серию. И хорошо подготовиться к плей-офф. Да, мы знаем, что команда у нас немолодая. Значит будем вытаскивать из тех, кто у нас есть. Другого пути нет, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

