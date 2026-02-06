Скидки
Вячеслав Козлов: у меня впервые такая ситуация. Но времени на раскачку нет

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о своих впечатлениях после того, как возглавил бело-голубых.

— Когда возглавили «Динамо», ожидали, что придётся так сложно?
— Конечно, не думал, что будет такая ситуация. Очень много факторов влияют на такой результат: и болезни, и какое-то невезение. Были матчи, когда играли 55 минут успешно, но не получали очков. У меня впервые такая ситуация. Но времени на раскачку нет. Нужно всё проанализировать и исправляться, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, «Динамо» занимает седьмое место в таблице Запада.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вячеславом Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Впервые оказался в такой ситуации». Интервью с Вячеславом Козловым
Эксклюзив
«Впервые оказался в такой ситуации». Интервью с Вячеславом Козловым
