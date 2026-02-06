Скидки
Хоккей

Рыбин — о Панарине: новость стала неожиданной, потому что можно было выбрать «Вашингтон»

Рыбин — о Панарине: новость стала неожиданной, потому что можно было выбрать «Вашингтон»
Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин высказался о переходе российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

«Нужно понимать, что игрок выбирает те условия, которые ему нравятся. В данном случае это контракт, контракт с продлением, контракт желательно без обмена без его согласия. Совершенно точно эта новость стала неожиданной, потому что можно было выбрать «Вашингтон», это не далеко, опять же Овечкин — Панарин, которые могли бы побороться. Но выбрал Лос-Анджелес», — цитирует Рыбина Vprognoze.

«Лос-Анджелес» после обмена продлил истекающий летом 2026 года контракт Панарина на два года с кэпхитом $ 11 млн.

