Главный тренер «Динамо» объяснил, почему игроки команды начинают обижаться друг на друга

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о взаимоотношениях между хоккеистами в команде.

– На своей последней пресс-конференции после матча с «Авангардом» вы отметили, что из-за плохого большинства даже ругань уже пошла между игроками. Насколько сплочена и едина сейчас ваша команда?

– Эта пауза должна расставить всё на свои места. Ребятам нужно всё переосмыслить. Когда не идёт игра «5 на 5», тогда и большинство не будет работать. Тут всё взаимосвязано. Неудачи притягивают неудачи.

Дело в том, что при игре «5 на 4» очень многое зависит от качества паса. Также в большинстве необходимо очень много работать, нужно двигаться, а не просто стоять и чего-то ждать. У нас сейчас происходит так, что один игрок с шайбой, а ему никто не помогает.

Противоположная команда нас просто перерабатывает в своём меньшинстве. Вбрасывание, контроль и удержание шайбы – тут всё идёт друг за другом. А если отдаёшь неточный пас, тогда тебя выбрасывают из зоны – в неё надо опять заходить, приходится тратить силы, энергию. Отсюда копится раздражение, поэтому ребята друг на друга где-то уже обижаются, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.