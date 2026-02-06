Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему игроки команды начинают обижаться друг на друга

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему игроки команды начинают обижаться друг на друга
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о взаимоотношениях между хоккеистами в команде.

– На своей последней пресс-конференции после матча с «Авангардом» вы отметили, что из-за плохого большинства даже ругань уже пошла между игроками. Насколько сплочена и едина сейчас ваша команда?
– Эта пауза должна расставить всё на свои места. Ребятам нужно всё переосмыслить. Когда не идёт игра «5 на 5», тогда и большинство не будет работать. Тут всё взаимосвязано. Неудачи притягивают неудачи.

Дело в том, что при игре «5 на 4» очень многое зависит от качества паса. Также в большинстве необходимо очень много работать, нужно двигаться, а не просто стоять и чего-то ждать. У нас сейчас происходит так, что один игрок с шайбой, а ему никто не помогает.

Противоположная команда нас просто перерабатывает в своём меньшинстве. Вбрасывание, контроль и удержание шайбы – тут всё идёт друг за другом. А если отдаёшь неточный пас, тогда тебя выбрасывают из зоны – в неё надо опять заходить, приходится тратить силы, энергию. Отсюда копится раздражение, поэтому ребята друг на друга где-то уже обижаются, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вячеславом Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Впервые оказался в такой ситуации». Интервью с Вячеславом Козловым
Эксклюзив
«Впервые оказался в такой ситуации». Интервью с Вячеславом Козловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android