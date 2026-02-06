Козлов — о Прохорове: в зоне обороны должны все играть — от Кучерова и до всех остальных

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об игре нападающего системы бело-голубых Даниила Прохорова.

– Допустил ли Прохоров какие-то ошибки в плане своего поведения в раздевалке? Или причины его уже длительного нахождения в ВХЛ кроются исключительно в игровом аспекте?

– Он играет там много. У него и сейчас проскакивают какие-то моменты… Он хорошо играет с шайбой, но игра в обороне… Иногда он её или игнорирует, или проезжает просто [мимо]. У него огромный потенциал, длинные руки, клюшка. Но в этом компоненте Даниил пока уступает остальным игрокам.

— Может ли он раскрыться в НХЛ? И с его стилем игры и габаритами даже лучше себя проявить в Северной Америке, чем в российском хоккее?

— В зоне обороны должны все играть – от Кучерова и до всех остальных. Это ему надо улучшать не только здесь, но и на перспективу. Без обороны его пятёрку всегда будут закрывать, будто они всё время в меньшинстве, – ему нужно помогать защитникам, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.