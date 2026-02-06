«Была бы нормальная идея, и работать давали». И. Воробьёв — о том, почему сейчас без клуба

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв рассказал, почему в данный момент не работает в клубе КХЛ.

«Журналисты иногда пишут и спрашивают: «Илья Петрович, почему вы без клуба? Разве много в КХЛ главных тренеров, которые дважды выигрывали Кубок Гагарина?» Отвечаю, что не знаю. Во всём мире, наверное, по спортивным качествам выбирают тренеров – кто побеждал, тот востребован. Какие принципы у нас – вопрос. Ладно бы ехали в Россию такие, как Боб Хартли, а то приехали пара канадцев, и те быстро сбежали.

Для меня важнее не столько нынешний статус клуба, сколько то, есть ли у него полноценная идея. Хочет ли он побеждать сейчас, или планирует подняться на новый уровень, или есть цель закрепиться на какой-то позиции, а потом выйти на следующий этап развития.

Нет такого, что «туда не поеду, там меня не устраивает». Была бы нормальная идея, и работать бы давали. Наверное, сейчас люди уже понимают, что быстро команда не строится, нужен минимум сезон. И дело даже не в кредите доверия. Важнее, чтобы у начальства и главного тренера были схожие взгляды. А бывает по-разному», — заявил Воробьёв.