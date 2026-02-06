Главный тренер «Динамо»: у нас просто какое-то колоссальное невезение с вратарями

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об игре вратарей бело-голубых — Владислава Подъяпольского и Максима Моторыгина.

— Пошёл разговор, что Максим Моторыгин рассматривает возможность продолжения карьеры за океаном. Скауты приходят, смотрят. Максиму сейчас в той ситуации, где Владислав Подъяпольский находится на долгосрочном дорогом контракте, нужно смотреть в ту сторону или продолжать в России бороться за пост первого номера?

— Тут всё индивидуально, советы сложно давать. Если человек захочет – уедет, если без контракта. Сколько ему обещали перед сезоном игр, всё выполняется. У нас просто какое-то колоссальное невезение с вратарями: то один, то другой травму получает, выздоравливает, снова начинает болеть. Одна из наших главных задач – стабилизировать положение с вратарями, чтобы они играли по графику. Влад, наверное, чуть больше [будет играть], но мы рассчитываем и на Макса тоже, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.