Главный тренер «Динамо»: с Комтуа периодически надо проводить профилактику

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал про разговоры с нападающим Максом Комтуа про дисциплину.

— Насколько сложным игроком в смысле дисциплины является Максим Комтуа? Вы его уже и дисциплинарно сажали, вроде как на него подействовало. Вот в этой провальной домашней серии к нему-то, наверное, было меньше всего претензий. То есть дошли до него ваши слова?

— Ну, это наша такая тренерская работа. Один игрок может с первого слова понять, второй со второго-третьего. С Максимом периодически надо проводить такую профилактику, постоянно работать с ним, чтобы вытаскивать из него это, потому что играть он умеет. Но иногда желание что-то сделать такое неординарное приводит и к удалению и ошибкам.

— У вас нет ощущения, что Максим, выдав в том сезоне настолько яркий чемпионат, понял, что даже это не помогает вернуться ему уже в НХЛ, он словно чуть подугас?

— Это, наверное, к нему вопрос. Но он потерял партнёров, у них получалось с Седриком Пакеттом и с Дмитрием Рашевским. Потом он играл ещё с Артёмом Михеевым. Пока мы не можем заменить этих партнёров. Возможно, и с этим связано, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.