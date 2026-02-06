Скидки
Главный тренер московского «Динамо» ответил, чувствует ли он доверие от руководства

Главный тренер московского «Динамо» ответил, чувствует ли он доверие от руководства
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов ответил на вопрос, есть ли у него поддержка руководства бело-голубых.

— Чувствуете кредит доверия от руководства? Есть ли мысли о следующем сезоне? Или главное – спасти этот чемпионат?
— Поддержку чувствую. Мы постоянно с руководством общаемся, пытаемся совместными усилиями вылезти из этой ситуации. Прежде всего, конечно, выйти из этого кризиса, подготовиться к плей-офф, а дальше уже готовиться к следующему. По тому, как мы выберемся из этой ситуации, как проведём плей-офф, уже будут дальше разговоры идти о следующем сезоне.

— Какой результат позволит считать нынешний сезон для «Динамо» успешным? Есть ли чёткая планка?
— Думаю, что удачная игра в плей-офф. По крайней мере, если мы достойно там выступим. Там уже как ситуация сложится, вы же понимаете – можно и пройти несколько раундов, можно вылететь в первом, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вячеславом Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Впервые оказался в такой ситуации». Интервью с Вячеславом Козловым
Эксклюзив
«Впервые оказался в такой ситуации». Интервью с Вячеславом Козловым
