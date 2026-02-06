Главный тренер московского «Динамо» ответил, чувствует ли он доверие от руководства

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов ответил на вопрос, есть ли у него поддержка руководства бело-голубых.

— Чувствуете кредит доверия от руководства? Есть ли мысли о следующем сезоне? Или главное – спасти этот чемпионат?

— Поддержку чувствую. Мы постоянно с руководством общаемся, пытаемся совместными усилиями вылезти из этой ситуации. Прежде всего, конечно, выйти из этого кризиса, подготовиться к плей-офф, а дальше уже готовиться к следующему. По тому, как мы выберемся из этой ситуации, как проведём плей-офф, уже будут дальше разговоры идти о следующем сезоне.

— Какой результат позволит считать нынешний сезон для «Динамо» успешным? Есть ли чёткая планка?

— Думаю, что удачная игра в плей-офф. По крайней мере, если мы достойно там выступим. Там уже как ситуация сложится, вы же понимаете – можно и пройти несколько раундов, можно вылететь в первом, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.