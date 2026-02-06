Обладатель Кубка Стэнли Гончар оценил переход Артемия Панарина в «Лос-Анджелес»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар высказался об обмене российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

— Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри назвал Артемия лучшим подписанием с рынка свободных агентов за 100-летнюю историю клуба.

— Согласен с Друри насчёт подписания Артемия, но сейчас «Рейнджерс» входят в период перенастройки. В момент перенастройки обычно ничего не выигрывается, поэтому обмен является логичным шагом в этом процессе. При обмене они получили хоть какие-то активы, — приводит слова Гончара «Советский спорт».