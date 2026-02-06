Скидки
Андрей Назаров рассказал о своём отношении к хоккейному турниру на Олимпиаде-2026

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о своём отношении к хоккейному турниру на Олимпиаде 2026 года в Италии.

«Сегодня состоится открытие Олимпийских игр в Италии. В рамках Олимпиады в том числе пройдёт хоккейный турнир. Лично я, вместо недостроенных хоккейных арен и непроданных билетов, с удовольствием понаблюдаю за Матчем звёзд КХЛ в Екатеринбурге на новой сногсшибательной современной арене. Нас ждёт очередное яркое шоу от лиги в большом городе и с большим числом болельщиков, а также мастерами высочайшего уровня.

Ребятам нужно помнить, что Матч звёзд — это не только выходной, но и отдушина для зрителей, праздник хоккея. Все понимают, что хоккеисты дружат между собой, захотят отдохнуть, но нужно обязательно показать свою скорость, технику и другие сильные стороны на льду. Качественное отношение к работе никто не отменял, люди хотят смотреть на профессионалов и их игру. По сути, это те же соревнования, только с другим регламентом. Уверен, что всё пройдёт отлично и мы надолго запомним это яркое событие», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

