Рене Фазель ответил на вопрос о фаворитах мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

Комментарии

Почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ), глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель высказался о фаворитах предстоящего мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии.

— Вы будете следить за Олимпиадой? Кому отдадите предпочтение?
— Как швейцарец буду болеть за игроков из своей страны, у них собирается неплохая команда. Канада, США, Швеция собрали сильные составы. Мне кажется, сразу пять или шесть команд могут претендовать на золото. Собираюсь смотреть по телевизору, очень удобно — не нравится игра, можно переключить. Разумеется, буду следить. Хоккей — это моя жизнь, зимние виды спорта, с ними у меня очень много связано. Знаю, что 13 российских спортсменов всё-таки примут участие. Странно, конечно, ведь это страна зимних видов спорта. Ну ничего, всё образуется.

— Вживую не собираетесь посещать? Или вас снова могут не пустить, как это было с чемпионатами мира?
— У меня есть билеты, но я пока не решил, поеду или нет. Всё ещё есть люди, которые приглашают меня. Это здорово, — цитирует Фазеля Sport24.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
