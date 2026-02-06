Колобков: сборная России могла бы конкурировать с Канадой на Олимпийских играх

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков выразил мнение, что сборная России по хоккею могла бы конкурировать с Канадой на Олимпийских играх и претендовать на медали.

«Россия могла бы конкурировать с Канадой. По именам и по сбалансированности канадцы посильнее, но всё решает сыгранность и правильные стратегии борьбы. Могут раскрыться не самые большие спортсмены, которые решат судьбу соревнований. Статистом Россия не была бы и претендовала бы на медали. Когда нас нет, значимость победы уменьшается. Канадцы это тоже понимают», – приводит слова Колобкова Metaratings.

Национальная команда России пропускает Олимпиаду в Италии из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.