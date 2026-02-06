Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов: в СКА премиальных не было

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов в беседе с защитником уфимского клуба Григорием Паниным и форвардом «Авангарда» Наилем Якуповым заявил, что во время его периода игры за СКА в армейском клубе не было премиальных.

Панин: Премиальные были?

Кузнецов: В СКА не было премиальных. Не знаю, может, [раньше] были.

Якупов: Были-были раньше, — заявили хоккеисты в программе «ПНХШОУ» от «Салавата Юлаева».

33-летний Кузнецов сыграл за СКА 39 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «+13». Всего в нынешнем сезоне у Кузнецова за уфимский клуб и «Металлург» 22 игры и 14 (2+12) очков.