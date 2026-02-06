Касатонов: как можно не взять Овечкина на Олимпиаду? Показывать Игры по телевидению нельзя

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов прокомментировал отсутствие сборной России на Олимпиаде 2026 в Италии.

«Мне просто хочется понять этих людей, которые приняли решение о недопуске сборной России на Олимпийские игры… Как можно не взять Александра Овечкина на Олимпиаду? На сегодняшний день он является главной легендой НХЛ, самый результативный игрок в истории всех чемпионатов. Тем более он капитан «Вашингтона»! Это была бы такая сильная реклама! Как можно не дать ему сыграть крайнюю Олимпиаду в карьере?

Сборная СССР и России всегда участвовали в создании того хоккея, который мы видим сегодня. Сколько мы ездили в ту же Европу, Канаду и Америку… Тогда мы играли с ними на высоком уровне и создавали нынешний хоккей. А сегодня их наследники без всякого уважения запрещают нашей сборной ехать на Олимпиаду. Сборная России точно была бы одной из лучших на этих соревнованиях!

Этим решением представители МОК унижают сами себя. Они отбрасывают хоккей назад… Я считаю неправильно, что российских спортсменов не допускают до Олимпиады. Я согласен с мнениями, что показывать эти Игры по телевидению нельзя. Когда эти люди запрещают нас и наш хоккей, то о чём здесь говорить? Недопустимо, чтобы решили, что для нас это норма. Я это говорю честно, и не как болельщик, а как хоккеист, который играл в НХЛ, который создавал сегодняшнюю лигу и который выигрывал очень важные матчи. Российским хоккеистам не дают писать победную историю, но мы знаем и верим, что наш хоккей и есть история победителей», — цитирует Касатонова «Советский спорт».