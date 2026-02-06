Терещенко: мы можем не увидеть Канаду и США в финале хоккейного турнира на Олимпиаде

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко не исключил, что победителем хоккейного турнира на Олимпиаде 2026 года в Италии может стать кто-то, кроме Канады и США.

«Давайте посмотрим, как сложится Олимпиада. Наверное, чемпионат мира показал, что Европа тоже достаточно хороша. Всё возможно, это спорт. Мы можем не увидеть в финале ни Канаду, ни США», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Впервые за последние 12 лет на Олимпиаде сыграют представители Национальной хоккейной лиги.

Напомним, 12 национальных команд разделены на три группы по четыре команды в каждой. Внутри квартетов каждая сборная проведёт с каждым из соперников по одной встрече. Команды, занявшие первые места в своих группах, а также лучшая среди команд, занявших вторые места, проходят в четвертьфинал. Остальные сборные примут участие в дополнительном квалификационном раунде.