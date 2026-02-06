Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ноги после первого периода встали». Вратарь «Автомобилиста» Галкин об игре с «Авангардом»

«Ноги после первого периода встали». Вратарь «Автомобилиста» Галкин об игре с «Авангардом»
Комментарии

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин прокомментировал победный матч с «Авангардом» (3:2 ОТ) в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Горбунов (Блэкер) – 11:04 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский, Блажиевский) – 21:25 (5x5)     2:1 Потуральски – 38:11 (5x5)     2:2 Шаров (Мэйсек, Блэкер) – 58:08 (6x5)     2:3 Горбунов (Мэйсек, Галкин) – 61:27 (3x3)    

«Все матчи против «Авангарда» всегда тяжёлые для меня – много набросов от защитников, трафик перед воротами. Первый период был очень нагрузочный, честно говоря, ноги после первого периода встали. Дальше на опыте – если он, конечно, есть, я пока не понял (улыбается). Когда много бросают, мозг в игре, и легче действовать, потому что какие-то ситуации читаешь. Если бросков мало, но это контратаки, всё равно потяжелее. Думаю, с «Авангардом» у меня игры получались, и мне дают играть с ними», — приводит слова Галкина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» прервал победную серию из восьми матчей, уступив в овертайме «Автомобилисту»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android