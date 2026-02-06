«Получили по носу, спустились с небес на землю». Ожиганов — о нестабильной игре «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о нестабильной игре бело-голубых в последних встречах сезона КХЛ. Команда проиграла пять из последних шести матчей.

«Сделали выводы – и тренерский штаб, и игроки. Сейчас есть время исправиться, пауза нам поможет в этом. Как минимум, все получили по носу, спустились с небес на землю и разобрались в этой ситуации. Понятно, что за несколько дней ничего не исправить – многое накопилось. Но сейчас мы на верном пути, чтобы поправить всё, что допустили. Давайте называть вещи своими именами – случился «перекур», после которого организованные команды вышли и смяли нас, переиграли. С поражениями уходит уверенность в своих силах, и становилось всё хуже и хуже. Исправить физику – одна из ключевых задач», — цитирует Ожиганова сайт КХЛ.