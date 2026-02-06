Скидки
Хоккей

ВХЛ представила логотип плей-офф сезона-2025/2026

Пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги представила логотип плей-офф сезона-2025/2026.

«Представляем логотип плей-офф. Приготовления к розыгрышу Кубка Чемпиона России выходят на финишную прямую: начинаем через шесть недель, 22 марта», — сказано в сообщении ВХЛ.

Фото: ВХЛ

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 78 очками после 48 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (72 очка в 47 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

