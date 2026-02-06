Скидки
Сушинский: буду смотреть церемонию открытия Олимпиады и финальную часть хоккейного турнира

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский рассказал, что будем смотреть решающие игры мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Скорее всего, буду смотреть церемонию открытия Олимпийских игр, но каких-то ожиданий нет. Буду смотреть финальную часть хоккейного турнира. Групповой этап по возможности — в основном хайлайты. Радует, что приедут игроки из НХЛ — это же лучшие хоккеисты лиги. Приятно и интересно посмотреть, как они будут играть за свои сборные. Наверное, так и должно быть. Лучшие должны быть на Олимпиаде», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

