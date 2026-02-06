Скидки
Хоккей

Владимир Плющев назвал фаворитов хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, кого считает фаворитами хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года.

«Фаворитами хоккея на Олимпиаде остаются североамериканские команды, скандинавы. Наверное, могут вписаться чехи — в последнее время они показывают достаточно интересный хоккей. Да и по реакции специалистов можно судить, что они в хорошей форме. Будем смотреть. Может быть, кто-то ещё впишется в разборку за призовые места. Данию давно не видели, хотя она на последних чемпионатах мира доставляла нам неприятности», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

