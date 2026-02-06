Плющев: специалисты должны посмотреть ОИ — когда-то мы вернёмся и делать это надо достойно

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что специалистам необходимо посмотреть Олимпийские игры, чтобы развиваться и быть готовыми к возвращению России на международные турниры.

«Планирую посмотреть хоккейный турнир на Олимпиаде. Наличие игроков из НХЛ радует. Всегда хочется посмотреть на людей, которые обладают высоким уровнем и классом. Вообще посмотреть, куда развивается мировой хоккей, хотя бы для того, чтобы предполагать, что делать дальше. Специалисты обязательно должны смотреть хотя бы для того, чтобы делать для себя какие-то выводы. Не вечно же нас будут держать в ссылке. Когда-то нам придётся возвращаться, и делать это надо достойно. А не быть мальчиками для битья и рассказывать: «Нас дисквалифицировали, поэтому у нас то, у нас сё», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.