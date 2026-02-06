Инсайдер НХЛ высказался о будущем Овечкина и Карлсона в «Вашингтоне»

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник «столичных» Джон Карлсон могли бы заключить краткосрочные контракты с клубом, чтобы поддерживать потолок зарплат.

«Я бы не удивился, если бы они заключили краткосрочные контракты на небольшие суммы, лишь бы продолжать играть и поддерживать потолок зарплат в «Кэпиталз», — сказал Серавалли в подкасте Oilers Now.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. На счету 36-летнего американца 55 игр и 46 (10+36) очков. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в конце сезона-2025/2026, также как и соглашение Карлсона.