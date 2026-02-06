Агентство CAA объявило о партнёрстве с Теофаносом для привлечения российских игроков в НХЛ

Хоккейное агентство CAA Hockey заключило соглашение о сотрудничестве с нью-йоркским агентом Полом Теофаносом, представляющим интересы российских игроков в НХЛ. В рамках соглашения CAA и Theofanous Management International (TMI) будут совместно заниматься привлечением и представлением интересов новых, преимущественно российских хоккеистов.

Конкретные условия сотрудничества CAA-TMI не разглашаются, но соруководитель CAA Hockey Пэт Бриссон заявил, что соглашение будет предусматривать разделение доходов от новых сделок и расходов, связанных с привлечением игроков. В основном работа будет сосредоточена на новых игроках, попавших в НХЛ через драфт, но может также включать в себя действующих игроков, решивших обратиться к новому представителю.

«Россия — это рынок, на котором мы хотим сосредоточиться в большей степени, и мы рады сотрудничать с одним из самых авторитетных агентов в этом бизнесе, который очень хорошо понимает эту культуру.

Работа с российскими клубами немного отличается. Мы набираем игроков из России и привозим их сюда, но ключевым моментом является удержание клиентов. Мы не говорим на русском языке. Пол говорит по-русски, и он на протяжении последних трёх десятилетий был тесно связан с русской культурой, представляя интересы Бобровского, Панарина и Капризова», — приводит слова Бриссона Sports Business Journal.

CAA впервые сотрудничала с Теофаносом в рамках разовой сделки, чтобы переманить в НХЛ форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова. Сейчас CAA и TMI также совместно представляют интересы нападающего «Миннесоты Уайлд» Владимира Тарасенко, форварда «Бостон Брюинз» Марата Хуснутдинова и вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Ивана Федотова.

В этом сезоне Теофаносом участвовал в ряде самых громких контрактных ситуаций в НХЛ. В сентябре он заключил рекордное по сумме продление контракта с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым.

Агентство CAA Hockey входит в число самых влиятельных агентств. Среди звёздных клиентов агентства форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз и форвард «Бостона» Давид Пастрняк.