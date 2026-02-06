Скидки
Никита Кучеров — третий в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии ESPN

Никита Кучеров — третий в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии ESPN
Комментарии

ESPN опросил ряд членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), которые назвали главных претендентов на «Харт Трофи» — награду, вручаемую самому ценному игроку регулярного сезона. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 12% голосов, занял третье место. На счету хоккеиста 91 (29+62) очко в 51 матче.

Лидером голосования стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (59% голосов). В этом сезоне он провёл 55 игр, в которых набрал 93 (40+53) очка. Вторым идёт нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (24%), заработавший 81 (28+53) очко за 55 встреч. Ещё 5% голосов распределились между другими кандидатами.

Отметим, что именно члены PHWA будут выбирать обладателя приза по итогам регулярки.

